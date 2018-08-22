В Саратовской области мотоциклист разбился, наехав на ребенка

В Аткарске в Саратовской области в результате ДТП с мотоциклом два человека погибли и один пострадал.

По данным пресс-службы областного ГУ МВД по Саратовской области, водитель мотоцикла Honda CBF600SA вечером во вторник на пересечении улиц Чапаева и Пушкина не справился с управлением и наехал на 14-летнего подростка.

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу в неположенном месте, однако недалеко от пешеходного перехода. От удара мотоцикл отбросило на припаркованную на обочине легковую автомашину. В результате ДТП на месте погибла пассажирка мотоцикла - девушка 1999 года рождения. Водитель мотоцикла 1991 года рождения скончался в машине скорой помощи, пешеход госпитализирован с травмами.

Как отметили в полиции, по данному факту проводится проверка.