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22.08.2018 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области мотоциклист разбился, наехав на ребенка

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Аткарске в Саратовской области в результате ДТП с мотоциклом два человека погибли и один пострадал.

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По данным пресс-службы областного ГУ МВД по Саратовской области, водитель мотоцикла Honda CBF600SA вечером во вторник на пересечении улиц Чапаева и Пушкина не справился с управлением и наехал на 14-летнего подростка.

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу в неположенном месте, однако недалеко от пешеходного перехода. От удара мотоцикл отбросило на припаркованную на обочине легковую автомашину. В результате ДТП на месте погибла пассажирка мотоцикла - девушка 1999 года рождения. Водитель мотоцикла 1991 года рождения скончался в машине скорой помощи, пешеход госпитализирован с травмами.

Как отметили в полиции, по данному факту проводится проверка. 

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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