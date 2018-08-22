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22.08.2018 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске отправили в колонию экс-руководителя Росприроднадзора

Текст: Наталья Граф (Омск)
Первомайский районный суд вынес приговор бывшему руководителю управления Росприроднадзора по Омской области Александру Щербакову. Чиновник выдал лицензию компании, сливавшей ядовитые отходы в сибирскую тайгу.
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Экологический скандал в Омской области разгорелся, когда жители региона узнали, что местная фирма "Мерк" выиграла тендер на утилизацию конденсаторов с полихлорированными бифенилами из Нижегородской области.

Общественники забили тревогу и потребовали указать место, где захоронены ядовитые отходы. Ведь полихлордифенилы канцерогенны - они вызывают многочисленные поражения человеческих органов и мутагенные изменения последующих поколений.

Однако найти место утилизации отходов омичи так и не смогли. Выяснилось, что тонны химикатов неожиданно потерялись по дороге. Ситуацией заинтересовались надзорные органы и силовики. Результаты проверок шокировали. Оказалось, что фирма "Мерк" незаконно получила лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению опасных отходов.

- По версии следствия, руководитель управления Росприроднадзора по Омской области, зная о том, что данная компания не имеет специального оборудования для утилизации особо опасных отходов, содержащих полихлордифенилы, и не может выполнить такие работы без вреда для окружающей среды, подписал приказ о выдаче лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, -  рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Елена Моисеенко.

В результате "Мерк" на протяжении нескольких лет сбивал цену и выигрывал тендеры на утилизацию конденсаторов и трансформаторов по всей России. Ядовитые отходы тоннами закапывались в лесах на территории Омской, Новосибирской и Тюменской областей, а заказчики переводили "Мерку" миллионы рублей.

Фото: depositphotos.com
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В отношении Щербакова возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий".

Первомайский районный суд признал, что в результате его деятельности было нарушено конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, а экологическим системам и земельному фонду Сибири был причинен вред.

Приговором суда Щербакову назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, его на 2 года лишили права занимать должности государственной и муниципальной службы.

Ранее Советский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы директора компании "Мерк" Дмитрия Золотарева. Между тем, где именно спрятаны тонны ядовитых полихлордифенилов, до сих пор не известно.

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