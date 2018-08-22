В Дагестане возбудили уголовное дело после смертельного ДТП

Полиция Дагестана возбудила уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения в Дербентском районе, которое накануне привело к гибели восьми человек. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

По уточненной информации, трагедия произошла накануне около 20.30 на 917-м километре федеральной автодороги "Кавказ". На трассе возле поселка Мамедкала мужчина 1974 года рождения на иномарке выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся со встречной легковушкой LADA, а затем, рикошетом, протаранил еще один автомобиль.

В результате от тяжелых травм на месте скончались водитель LADA и все шесть пассажиров, которые находились машине, в том числе - трое детей. Еще один человек погиб в больнице. Сейчас врачи борются за жизни оставшихся участников ДТП.