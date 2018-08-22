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22.08.2018 17:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новгородские пенсионеры пожаловались в полицию на детский праздник

Текст: Ольга Штраус (Новгородская область)

В Великом Новгороде пенсионеры обратились в полицию, когда узнали, что их сосед пытается организовать во дворе детский праздник.

Фото: depositphotos.com
В ялтинском детсаду девочку-аутистку выгнали с утренника

Инцидент возник из-за конфликтной ситуации между соседями, сообщили "РГ" в региональном управлении МВД. Новгородец Станислав Тихонов организовал во дворе шоу для детей-аутистов, которые проживают в одном из окрестных домов. Он решил устроить для больных ребят праздник и пригласил для выступления музыкантов, аниматоров, а также детей и их родителей.

Но один из соседей счел этот шум "несанкционированным митингом-концертом" и обратился с жалобой в полицию.

- Сигнал поступил в 11.45 утра, - уточняют в полиции, - по вызову на указанный адрес отправились сотрудники ППС и участковый. Они пообщались с обеими сторонами конфликта и выяснили, что никаких митингов во дворе не происходит. Имеет место бытовой конфликт между соседями.

Тем не менее, история получила широкую огласку в местных СМИ. В настоящее время полиция, взяв объяснения с обеих сторон, пытается примирить конфликтующих соседей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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