Гражданин Украины осужден за поджог дома муфтия Крыма

Центральный районный суд Симферополя Республики Крым вынес приговор 28-летнему гражданину Украины, жителю Харькова Александру Стешенко, который уличен в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Преступление было совершено 20 января 2018 года. Помощник депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев и его сообщник Александр Третьяков организовали преступную группу для поджога дома муфтия. Стешенко поручили изготовление орудия преступлений. Для поджога злоумышленники купили в соседнем магазине бутылки вина, в которых и замешали адскую смесь.

Бутылки с горючей смесью - так называемым "коктейлем Молотова" они пытались забросить на дом духовного лидера крымских мусульман. Но, к счастью, загорелись только бутылки, попавшие на забор домовладения. Нападение на свой дом муфтий расценил не только как покушение на гражданина и его собственность, но и как преступление против Всевышнего.

В апреле погранслужба ФСБ задержала Стешенко при въезде в Крым. Выяснилось, что на полуостров его направил Велиев для подготовки и совершения новых провокаций.

Суд признал Стешенко виновным по части 3 статьи 35 и часть 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное организованной группой) и приговорил его к двум годам в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовные дела по 282 статье УК РФ в отношении Велиева, Третьякова и Стешенко, обвиняя их в создании и участии в деятельности экстремистского сообщества. Но поскольку Стешенко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства, обвинение по части 2 статьи 282 с него было снято.

Ранее ФСБ пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Задачей ее членов, в том числе бывших спортсменов-боксеров Стешенко и Третьякова, была дестабилизация ситуации на полуострове и разжигание межнациональной розни. За каждую провокацию экстремистам обещали платить по 500 долларов.