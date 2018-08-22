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22.08.2018 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гражданин Украины осужден за поджог дома муфтия Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Центральный районный суд Симферополя Республики Крым вынес приговор 28-летнему гражданину Украины, жителю Харькова Александру Стешенко, который уличен в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Муфтий Крыма рассказал подробности поджога своего дома

Преступление было совершено 20 января 2018 года. Помощник депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев и его сообщник Александр Третьяков организовали преступную группу для поджога дома муфтия. Стешенко поручили изготовление орудия преступлений. Для поджога злоумышленники купили в соседнем магазине бутылки вина, в которых и замешали адскую смесь.

Бутылки с горючей смесью - так называемым "коктейлем Молотова" они пытались забросить на дом духовного лидера крымских мусульман. Но, к счастью, загорелись только бутылки, попавшие на забор домовладения. Нападение на свой дом муфтий расценил не только как покушение на гражданина и его собственность, но и как преступление против Всевышнего.

В апреле погранслужба ФСБ задержала Стешенко при въезде в Крым. Выяснилось, что на полуостров его направил Велиев для подготовки и совершения новых провокаций.

Суд признал Стешенко виновным по части 3 статьи 35 и часть 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное организованной группой) и приговорил его к двум годам в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
В Крыму помощник депутата рады Украины создал экстремистскую группу

Напомним, УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовные дела по 282 статье УК РФ в отношении Велиева, Третьякова и Стешенко, обвиняя их в создании и участии в деятельности экстремистского сообщества. Но поскольку Стешенко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства, обвинение по части 2 статьи 282 с него было снято.

Ранее ФСБ пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Задачей ее членов, в том числе бывших спортсменов-боксеров Стешенко и Третьякова, была дестабилизация ситуации на полуострове и разжигание межнациональной розни. За каждую провокацию экстремистам обещали платить по 500 долларов.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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