В Ростовской области после ЧП на шахте госпитализирован рабочий

Один рабочий шахты "Обуховская" находится в реанимации города Зверево после травмирования на рабочем месте. Как передает ТАСС, его состояние расценивается как очень тяжелое.

Сотрудник шахты в коме, он находится в реанимации с серьезной травмой головы. Подробности выясняются. Известно, что инцидент со взрывом произошел еще 20 августа, однако о нем стало известно только после того, как прокуратура начала проверку, а СК Ростовской области возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.

В компании считают, что причиной мог стать бракованный электродетонатор, который использовался при работах на шахте и сработал в близости от работника.

Напомним, 16 августа в этой же шахте случилась трагедия, в результате которой один человек погиб. Тогда тоже произошла детонация взрывчатых веществ. Причиной взрыва мог стать брак электродетонатора или человеческий фактор, говорят эксперты. Однако расследование продолжается.

Теперь, после второго инцидента, правоохранительные органы могут расширить перечень обвинений, в том числе к руководству шахты.

К слову, в июне 2012 года "Шахтоуправление "Обуховская" была выкуплена украинской компанией ДТЭК.