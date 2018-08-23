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Госпитализирована актриса Нина Русланова

Новость 23.08.2018, 19:45 | Текст: Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

72-летняя советская, российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Нина Ивановна Русланова госпитализирована в одну из клиник Москвы.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на дочь артистки Олесю, которая заверила, что Нина Ивановна находится в больнице на плановом обследовании и чувствует себя хорошо.

"С Ниной Ивановной все нормально, это плановая госпитализация. Каждую осень и каждую весну мы ложимся планово на обследование, в связи с тем, что у Нины Ивановны стоит искусственный митральный клапан", - рассказала Олеся. Уточняя, что его нужно постоянно проверять - два раза в год. Занимает процедура десять дней.

"Все нормально, не переживайте", - сообщила дочь артистки.

Нина Русланова родилась в 1945 году на Украине. Закончила театральное училище имени Щукина. Работала в театре имени Вахтангова, откуда потом перешла в театр имени Маяковского.

Дебют в кино - в 67-м, в "Коротких встречах" Киры Муратовой, с которой после работала еще неоднократно. На счету Руслановой порядка 150 ролей и озвучка мультфильмов.

В числе самых известных: "Егор Булычов и другие", "Тени исчезают в полдень", "Афоня", "Среди серых камней", "Не стреляйте в белых лебедей", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза", "Собачье сердце", "Небеса обетованные".

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