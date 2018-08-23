Косачев оценил итоги встречи Патрушева и Болтона

Договоренность о возобновлении прерванных контактов по линии оборонных и внешнеполитических ведомств России и США очень важна, поскольку создает хороший задел на будущее, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Очень важно, что встреча в принципе состоялась и что есть договоренность сделать такие контакты регулярными, - заявил он ТАСС. - Не менее значимо то, что возобновляются межведомственные контакты, в первую очередь по линии структур, где действия и интересы сторон соприкасаются либо находятся в контрфазах".

"Такая договоренность создает очевидный задел на будущее, которого так не хватало в предыдущие два года", - добавил сенатор.

В четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Москва и Вашингтон договорились возобновить контакты по линии оборонных и внешнеполитических ведомств.