Кровавый четверг: "Пациент Зеро" - Одиннадцатый Доктор против зомби

Наступил зомби-апокалипсис - резко, стремительно. Те, кто не заразился и не был съеден, ютятся по секретным бункерам и судорожно ищут самого первого, кто стал кусаться, пациента номер ноль, - чтобы из него лекарство выцедить.

Но, надо оговориться, зомби эти - не совсем обычные зомби. Они подцепили мутантскую разновидность бешенства, которая за 90 секунд пронизывает весь организм и делает человека кровожадным злюкой. При этом злюки остаются более-менее в себе, даже кое-как способны вести диалог. Единственное - очень хотят грызть свежую плоть. И музыку не выносят никакую. Не только, скажем, русский рэп, но даже The Who и Джо Кокера.

И вот в одном из таких бункеров трудится без устали во имя спасения населения планеты один хороший парень, Морганом его зовут. Он умеет с больными каннибалами разговаривать - так как сам был укушен, но почему-то без последствий. Приводят их к нему в порядке очереди, а он им сначала пластинку включит - чтобы разговор завязался, потом адресом прописки поинтересуется и, наконец, самое главное спрашивает: давно ли вы, голубчик, эту гадость подцепили? Чтобы сузить круг поиска.

Плодов его деятельность почти не приносит, а тут вдруг еще в убежище проникает совсем какой-то странный тип. На стульчик сел, невозмутимо закурил, на пыточную композицию не реагирует - совсем как нормальный. Назвался профессором и вместо того, чтобы на поставленные вопросы отвечать, заводит отвлеченные беседы. Дескать, мы, зомби, вообще-то крутые, а вы, людишки, - плесень.

Фильм "Пациент Зеро" прошел к экранам долгий и сложный путь. В 2013-м он появился в так называемом Черном списке лучших сценариев. В 2015-м его таки сняли - между прочим, оскароносный режиссер Штефан Руцовицки и оператор Бенедикт Нойенфельс, работавший над незаслуженно обделенным вниманием "русским "Фарго" "Пингвин нашего времени" - и должны были выпустить в 2016-м. Но вышел он только недавно, да и то лишь в цифровом пока виде.

Причина всех злоключений, вероятно, состоит в том, что свежо, как говорится, предание, да многовато в нем нестыковок, а также избитых клише и форменной околесицы. Одного персонажа, например, вводят исключительно ради того, чтобы отпилить ему через пять минут руку и пристрелить. Другой персонаж - шаблонный агрессивный вояка. Такой, знаете, которому лишь бы со всеми зачем-то спорить и размахивать оружием.

Короче, много за что можно попинать многострадального "Пациента". Но мы не будем. Потому что и достоинствами кино не обделено.

Во-первых, каст. Мэтт Смит - одиннадцатое воплощение Доктора Кто - в осевой роли. Натали Дормер - Маргери Тирелл из "Игры престолов" - в роли любовного интереса протагониста и угла любовного треугольника, состоящего также из девушки-полузомби. И Стэнли Туччи - в роли упомянутого профессора, атамана всех кадавров.

Дормер, положа руку на сердце, тут больше для мебели. А вот Мэтт Смит и Стэнли Туччи молодцы. Особенно Стэнли Туччи. И это уже во-вторых.

Бывает, живешь себе, в ус не дуешь, вроде всего хватает. Как вдруг появляется в жизни что-то такое, после чего все, что было до этого момента, кажется тусклым и пресным. Почтальон Печкин же обходился как-то без велосипеда. И Шерлок Холмс без доктора Ватсона тоже обходился. Но в один прекрасный день оказалось, что с велосипедом и доктором Ватсоном куда лучше.

Вот и здесь так же. Оказалось, что Стэнли Туччи невероятно идет роль атамана кадавров с желтыми глазами и кривой инфернальной улыбкой. И что как раз этого-то мировому кинематографу и нам всем недоставало. Стэнли Туччи в роли чертовски обаятельного вождя зомби. Как мы раньше без него жили - непонятно. Прозябали. Влачили существование. Так возблагодарим же создателей фильма "Пациент Зеро" хотя бы за этот щедрый подарок.