Модель легкого многоцелевого авианосца представили на форуме "Армия-2018"

На форуме "Армия-2018" представлена модель легкого многоцелевого авианосца. Его характеристики впечатляют.

Модель легкого многоцелевого вертолета стоит на стенде Крыловского государственного научного центра. Как оказалось, таких проектов в мире не предлагал еще никто. Оригинальная компоновка корпуса позволила сделать огромную палубу и разместить на авианосце полным водоизмещением 44 тысячи тонн до 46 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, различные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного дозора. Для сравнения, на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 60 тысяч тонн проектом предусмотрено размещение 50 самолетов и вертолетов, в реальности их всегда было много меньше.

Дальность плавания - 8000 миль, автономность - 60 суток. Авианосец имеет мощную противовоздушную, противоторпедную и противолодочную защиту.

Представленным проектом заинтересовались иностранцы, в частности, французы.