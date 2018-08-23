Деловая часть форума "АРМИЯ-2018" завершается. Она отмечена подписанием множества контрактов, презентацией новой техники и оружия.

Завершен полный цикл испытаний самоходной зенитно-ракетной установки "Сосна-Р". Состоялся показ ее первого серийного образца потенциальным заказчикам. Предполагается, что этот комплекс сменит в ПВО Сухопутных войск ЗРК "Стрела-10М". Для него разработана новая, более мощная ракета с усиленной боевой частью. Она наводится при помощи оптико-электронной системы управления. Нет такого демаскирующего фактора, как радиоизлучение.

Удар "Сосны" всегда будет неожиданным. Поражение целей обеспечивается на дальности до 10 км и высоте до 5 км в любое время суток и в любых метеоусловиях. Модуль с ракетами и оптико-электронной системой устанавливается на любое транспортное средство грузоподъемностью свыше 3,5 тонны.

Ракеты можно пускать на ходу при скорости до 35км/час. Это обеспечивает противовоздушную защиту колонны бронетехники при ее движении. И еще - "Сосна-Р" способна эффективно поражать не только воздушные, но и наземные легкобронированные цели, даже если они активно маневрируют. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Сосна-Р" всего два человека, а полная перезарядка комплекта из 12 ракет - 10 минут. Войсковых комплексов ПВО с такими характеристиками нет ни в одной стране мира.

Другая новинка, пусть и в концептуальном предложении, тоже привлекла внимание зарубежных гостей "АРМИИ-2018". Это проект легкого многоцелевого авианосца, макет которого стоит на стенде Крыловского государственного научного центра. Как оказалось, таких проектов в мире не предлагал еще никто. Оригинальная компоновка корпуса позволила сделать огромную палубу и разместить на авианосце полным водоизмещением 44 тысячи тонн до 46 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, различные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного дозора. Дальность плавания - 8000 миль, автономность - 60 суток. Авианосец имеет мощную противовоздушную, противоторпедную и противолодочную защиту. Французские специалисты очень заинтересовались этим проектом и высказали пожелание каким-то образом попытаться его реализовать совместными усилиями.

Конструкторы предлагают проект легкого авианосца, способного разместить на палубе до 46 истребителей

Так что санкции - санкциями, а тяга к взаимовыгодному сотрудничеству у европейцев осталась. Кстати, форум "АРМИЯ" становится действительно международным. На нынешнем - весьма обширные и яркие экспозиции представляют Казахстан, КНР, Индия, Турция и Пакистан.

Только за день минобороны заключило с двадцатью предприятиями оборонно-промышленного комплекса 32 госконтракта на общую сумму более 130 млрд рублей. Как сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, "Вооруженные силы РФ пополнят более 600 единиц техники и будет проведен ремонт свыше 1500 единиц вооружения".

Если говорить о перспективе, то военные заказали Московскому институту теплотехники разработку гиперзвукового беспилотника "Анчар-РВ". Стоимость контракта 1,374 млрд рублей.

Уралвагонзавод подписал с минобороны шесть важных контрактов. Кроме того, в объединении разработали модернизацию боевых машин пехоты БМП-1АМ- старой и давно снятой с вооружения нашей армии техники. Но за рубежом их осталось много. Предлагается установить нпа них боевой модуль с 30-мм пушкой, аналогичный тому, что стоит на БТР-82. Модернизированную БМП назвали по-старорусски - "Басурманин". И служить эта машина будет басурманам - никакого уничижительного значения в данном слове нет. Просто так называли людей неправославной веры.

Форум "АРМИЯ-2018" продолжает работу. В пятницу парк "Патриот", полигон Алабино и аэродром Кубинка открывают свои двери для всех.