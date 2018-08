Названа причина смерти легенды рока Эда Кинга

Рок-н-ролльная легенда Эд Кинг, бывший гитарист Lynyrd Skynyrd, скончался на 69-м году жизни в Нэшвилле от рака легких. Официально точная причина смерти музыканта еще не указана, но известно, что Кинг долгое время сражался с этим недугом и накануне был по этой причине госпитализирован.

Скорбную новость принес Rolling Stone.

Информация была подтверждена и на Facebook-странице легенды, где говорится: "С огромной скорбью вынуждены сообщить: Эд Кинг умер в своем доме в Нэшвилле, штат Теннесси, 22 августа 2018 года. Мы благодарим всех его многочисленных друзей и поклонников за любовь и поддержку Эду на протяжении всей его жизни и карьеры".

Кинг родился в Глендейле, Сан-Франциско, в 1949 году и до прихода в Lynyrd Skynyrd играл с Thee Sixpence, после - в Strawberry Alarm Clock, записав с коллективом четыре пластинки.

В ряды LS Эд влился в 72-м, заменив басиста Леона Уилксона и записав с группой их три первых альбома, ставших платиновыми и дважды платиновыми. Более того, Кинг был соавтором мегахита Sweet Home Alabama, ставшего, наряду с Free Bird, визитной карточкой ВИА.

Утомленный постоянными конфликтами с фронтменом Lynyrd Skynyrd Ронни Ван Зантом, Кинг покинул группу в 75-м. Далее обстоятельно описав все перипетии в высоко оцененном поклонниками документальном фильме If I Leave Here Tomorrow: A Film About Lynyrd Skynyrd.

Sweet Home Alabama вошла во второй студийный альбом LS, ворвалась в первую десятку "горячей сотни" Billboard и в список из четырехсот важнейших песен в истории во версии журнала Rolling Stone. Звучит в десятках сериалов, в мультфильмах и художественных фильмах, начиная с восьмидесятых - с "Рыцаря дорог", и далее - от "Фореста Гампа" до "Рика и Морти". Плюс Кинг заходил на камео, будучи желанным гостем, в некоторые сериалы и реалити, вроде "Самогонщиков" (Moonshiners).