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23 августа 2018 г.

Постановление правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 240-п "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области за II квартал 2018 года"

Дата подписания 22 августа 2018 г.
Опубликован 23 августа 2018 г.

В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области "О потребительской корзине в Омской области" Правительство Омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за II квартал 2018 года:

1) в расчете на душу населения - 9 250 руб.;

2) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 9 767 руб.;

- для пенсионеров - 7 411 руб.;

- для детей - 9 641 руб.

2. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

З. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области А.Е.Стороженко.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В.П.Бойко

 

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