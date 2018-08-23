"Пенни" прокомментировала закрытие "Теории большого взрыва"

32-летняя американская актриса Кейли Куоко философски отнеслась к информации о том, что продюсеры приняли решение закрыть после грядущего двенадцатого сезона гик-ситком "Теория большого взрыва" - шоу, принесшее девушке славу и немалые гонорары.

Барышня разместила в своем Instagram групповое фото всех ведущих актеров сериала, подписав, что шоу стало "путешествием мечты", которое изменило ее жизнь.

Публикация от @normancook 22 Авг 2018 в 1:27 PDT

Кейли поблагодарила создателей сериала и преданную армию поклонников и посулила, что хоть они и заранее умываются слезами, финальный сезон станет ударным - просто лучшим из всех, что были.

За день пост собрал более полумиллиона отметок "нравится" и комментарии в том духе, что сердца фэнов разбиты.

Публикация от @normancook 16 Авг 2018 в 11:51 PDT

"Теория", или TBBT, выходит с 2007 года - 255 эпизодов. Премьера двенадцатого сезона состоится 24 сентября.

В сентябре состоялась премьера спин-оффа, посвященного детству Шелдона Купера. В январе этого года шоу было продлено на второй сезон. Его премьера также запланирована на 24 сентября.

Публикация от @normancook 15 Авг 2018 в 8:56 PDT

Ранее мы писали, что Куоко опять вышла замуж. В этот раз - на конюшнях.