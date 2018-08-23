Продюсер Сергей Беспалов подал в суд на Роберта Родригеса

Американский продюсер российского происхождения Сергей Беспалов подал в суд на американского режиссера и продюсера мексиканского происхождения Роберта Родригеса. Как сообщает Газета.ру, многолетней проблемой кинематографистов стал художественный фильм "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать".

По словам Беспалова, коллега затянул съемочный процесс, что привело к значительному перерасходу средств.

Иск был подан в Высший суд Калифорнии 20 августа. Названная сумма перерасхода - двадцать миллионов долларов.

Согласно поданному исковому заявлению, в процессе работы над картиной Родригес "нарушил множество доверенностей, что и привело к выходу за рамки бюджета фильма". Продюсер полагает, что его студия не несет никакой ответственности за произошедшее и предлагает Родригесу выплатить перерасходованные средства, а также возместить судебные издержки.

Отметим, что история тянется с 2014 года, когда Родригес подал в суд на Беспалова и его компанию, обвинив продюсера в мошенничестве и нарушении условий контракта.

"Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" (Sin City: A Dame to Kill For) - сиквел "Город грехов" 2005 года, также основанный на графическом романе Фрэнка Миллера. Вышел в 2014-м, получил негативные рецензии и провалился в прокате, заработав менее сорока миллионов при бюджете в 65.

Беспалов уехал в США четверть века назад, получив там юридическое образование. На счету продюсера ленты "Мачете убивает", "Тайна перевала Дятлова", "Красное небо", "Ограбление в ураган", российская комедия "В спорте только девушки 2".