Ночь на 23 августа стала самой холодной в Москве с середины июня

Ночь на 23 августа стала самой холодной в московском регионе с 16 июня. В 6:00 утра температура опускалась до плюс 8,6 градуса.

Холоднее всего было в Михайловском, где столбики термометров опустились от отметки плюс 3,4 градуса, сообщает m24.ru. До 4 градусов температура понижалась в Черустях, Новом Иерусалиме, Волоколамске, в Клину и Серпухове. По данным метеорологов, ночь на пятницу будет такой же холодной.

В четверг днем ожидается ясная погода без осадков, 20 градусов тепла.

Ранее синоптики прогнозировали к концу недели возвращение 30-градусной жары в столицу.