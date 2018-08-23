Видео: Танк Т-34 перевернулся после парада в Курске

Танк Т-34, возглавлявший колонну военной техники на параде по случаю юбилея Победы в Курской битве, перевернулся при погрузке на трал. Массивная машина скатилась с платформы прямо на глазах изумленных зрителей парада.

В толпе стали говорить о том, что буквально несколько минут назад на этот танк взбирались дети для ярких фотографий на память - военная техника по улицам Курска прошла впервые после тех грозных событий 75-летней давности, и все внимание было, конечно, приковано к ней.

- Вот когда шла колонна танков в начале парада - земля вибрировала, это чувствовали даже мы, хотя стояли очень далеко от дороги, - рассказали корреспонденту "РГ" очевидцы "падения". - Но когда он рухнул, показалось, что вздрогнули все высотки вокруг.

В пресс-службе Западного военного округа поспешили заверить, что во время происшествия никто не пострадал. После инцидента машину погрузили и увезли.