Курильский вулкан Эбеко выбросил четырехкилометровый столб пепла

Пепловый выброс высотой до четырех километров над уровнем моря зафиксирован на вулкане Эбеко, расположенном в семи километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир.

Пепловый шлейф протянулся на пять километров к востоку от исполина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

Установлен оранжевый код авиационной опасности. Сообщений об угрозе для населения не было.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.



В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.