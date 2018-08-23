Росимущество снизило цену на Lexus экс-губернатора Сахалина

Территориальное управление Росимущества в третий раз выставило на торги автомобиль, ранее принадлежавший бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Цену на Lexus LX 570 снизили до одного миллиона 56 тысяч рублей.

Еще во время проведения второго аукциона первоначальную стоимость машины уменьшили на 30 процентов из-за отсутствия покупателей. Как сообщается на сайте ведомства, новые торги пройдут 20 сентября. Средства, полученные от реализации авто будут перечислены в федеральный бюджет.

Ранее "РГ" писала, что в феврале этого года Южно-Сахалинский городской суд приговорил экс-главу региона к 13 годам колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа за получение крупных взяток и легализацию денежных средств. В доход государства конфисковали имущество Хорошавина: шесть автомобилей, четыре квартиры, шесть машиномест, земельные участки и многое другое.