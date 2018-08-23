Тайфуны принесут на побережье Приморья волны четырехметровой высоты

Опасная высота волн - до четырех, а, возможно, и до шести метров - ожидается вечером 24-го и ночью 25 августа в заливе Петра Великого. Вдоль побережья ожидается подъем уровня моря до критических отметок, предупредила жителей Приморского края пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В связи с этим специалисты рекомендуют владельцам малых судов укрыться в надежном месте и не выходить в море, пока погодные условия не изменятся. Советуют также перенести на позднее время проведение спортивных, туристических и других массовых мероприятий на водных объектах.

Как сообщает Примгидромет, тайфун "Soulik" ночью 24 августа пройдет над южной половиной Корейского полуострова, а днем выйдет в юго-западную часть Японского моря, где, вероятно, потеряет статус тайфуна. Один его центр, скорее всего, окажется на территории КНР, второй направится на северо-восток и пройдет вблизи побережья Приморского края.

На следующий день на большей части Приморья пройдут умеренные и сильные дожди, ночью и утром в южных и восточных районах местами очень сильные (50 миллиметров и более за 12 часов и менее). Они будут сопровождаться сильными ветрами.