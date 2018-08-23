Четыре человека погибли при пожаре на севере Иркутской области

В Иркутской области в поселке Железнодорожном Усть-Илимского района в ночь на 23 августа сгорел частный жилой дом. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела четырех человек - все они скончались до прибытия команды МЧС.

Причины возгорания и обстоятельства гибели людей выясняют дознаватели Госпожнадзора и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

К расследованию подключился СКР по Иркутской области. Оперативная группа работает на месте трагедии в рамках доследственной проверки. Личности погибших пока не установлены - следствие назначило судебную экспертизу для их идентификации.

В МЧС по Иркутской области добавили, что статистика гибели людей на пожарах неутешительна: с начала года в Иркутской области в огне погибли 122 человека, еще 125 получили травмы, в то время как за аналогичный период прошлого года погибли 105 человек, пострадали 139.