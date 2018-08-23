Два жителя Новосибирска вывели за рубеж валюты на 46 млн рублей

Сотрудниками Сибирской оперативной таможни (СТУ), Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области установлены двое россиян - 48-летний и 27-летний жители Новосибирска, которые незаконно вывели за рубеж валюту на сумму 46 миллионов рублей. Незаконные валютные операции злоумышленники проводили за вознаграждение по просьбе третьих лиц.

По информации пресс-службы СТУ, для осуществления преступного умысла мужчины использовали знакомство со специалистами одного из новосибирских банков, оформлявших документы - заявления и инвойсы с реквизитами иностранных организаций. Но банковские работники не знали о реальных планах дуэта преступников, их использовали, что называется, "в темную". Для того чтобы вывести за границу десятки миллионов рублей, подозреваемые привлекли свыше 25 человек, которые за определенную мзду согласились предоставить банку фальшивые данные и от своего имени перевести средства на иностранные счета.

В отношении обоих новосибирцев возбуждено уголовное дело по статье УК: незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере. Санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

С начала года таможнями Сибирского региона возбуждено уже 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж. Из них семь - в Новосибирске. Еще 12 таких дел возбуждены Кемеровской таможней, пять - Иркутской, три - Читинской и одно - Алтайской таможнями. Всего в первом полугодии этого года местные жители вывели за рубеж с использованием подложных документов свыше 880 миллионов рублей.

Общий размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте и российской валюте составил свыше 2 миллиардов рублей.