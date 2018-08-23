В Калининграде школьника задержали за ограбление торгового центра

В Калининграде задержали 13-летнего подростка, которого заподозрили в ограблении торгового центра. Сейчас он находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В ближайшее время мальчика передадут родителям.

Инцидент, по словам начальника пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светланы Поставничей, произошел в торговом центре "Виктория" на улице Гайдара. Подросток перед закрытием ТЦ спрятался в укромном уголке и просидел там всю ночь. Утром он ограбил шесть магазинов, похитив товары общей стоимостью 76 тысяч рублей, и вышел из торгового центра незамеченным.

Обнаружив пропажу, владельцы торговых точек обратились в полицию. Полицейские увидели на камерах видеонаблюдения подростка и привлекли сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Те сразу узнали давнего знакомца - мальчик и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов, но за мелкие правонарушения.

Сейчас сотрудники подразделения ПДН готовят документы в суд. По закону ребенок в возрасте до 14 лет может находиться в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей два дня. Более длительное пребывание вправе санкционировать только суд.

Юному калининградцу, как предполагают полицейские, будет полезно пожить некоторое время в центре, где с ним поработают опытные психологи. Что касается возмещения ущерба, владельцы магазинов могут обратиться в суд с гражданскими исками и взыскать деньги с родителей мальчика.