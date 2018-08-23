На Кубани в аварии с маршруткой пострадало восемь человек

ДТП произошло минувшим вечером в районном кубанском городе Приморско-Ахтарске. По информации пресс-службы ГУ МВД по краю, около 18 часов на пересечении улиц Красноармейской и Чапаева автомобиль Lada Kalina столкнулся с пассажирской маршруткой Hyundai.

В больницу с места аварии доставили на "скорых" восемь человек. Троим взрослым и одному ребенку было назначено амбулаторное лечение, и в настоящее время они уже отпущены домой. А трое пассажиров маршрутного такси и водитель автомобиля Ladа Kalina госпитализированы с сотрясением мозга.

По данным источника в правоохранительных органах региона, водитель отечественного автомобиля является сотрудником одного из подразделений Росгвардии.

Виновные аварии, как сообщают полицейские, устанавливаются, ее обстоятельства продолжают выяснять