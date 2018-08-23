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23.08.2018 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в аварии с маршруткой пострадало восемь человек

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

ДТП произошло минувшим вечером в районном кубанском городе Приморско-Ахтарске. По информации пресс-службы ГУ МВД по краю, около 18 часов на пересечении улиц Красноармейской и Чапаева автомобиль Lada Kalina столкнулся с пассажирской маршруткой Hyundai.

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В больницу с места аварии доставили на "скорых" восемь человек. Троим взрослым и одному ребенку было назначено амбулаторное лечение, и в настоящее время они уже отпущены домой. А трое пассажиров маршрутного такси и водитель автомобиля Ladа Kalina госпитализированы с сотрясением мозга.

По данным источника в правоохранительных органах региона, водитель отечественного автомобиля является сотрудником одного из подразделений Росгвардии.  

Виновные аварии, как сообщают полицейские, устанавливаются, ее обстоятельства продолжают выяснять

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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