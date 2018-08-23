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23.08.2018 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аварии под Волгоградом погибли мать с маленьким ребенком

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области неподалеку от города Камышина при столкновении двух легковых автомобилей погибли женщина и ее шестилетняя дочка. Как сообщили в управлении МВД по Волгоградской области, водитель, по вине которого предварительно и произошло ДТП, задержан.

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По версии следствия, поздней ночью 23 августа на 186-м километре трассы "Волгоград - Саратов - Сызрань" 27-летний житель Нового Уренгоя, управляя автомашиной Chevrolet Tahoe, пошел на обгон. Но, видимо, не рассчитав скорость, и врезался в Hyundai Solaris. Удар был такой силы, что на месте происшествия скончались жена водителя Hyundai и его шестилетняя дочь.

Сам водитель и его вторая дочь были доставлены в больницу. Госпитализировали также и 47-летнюю пассажирку Chevrolet.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело статье УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель автомашины Chevrolet задержан, следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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