В РПЦ рассказали, где можно поклониться мощам святителя Спиридона

В пятницу, 24 августа, в Краснодаре откроется доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского с греческого острова Корфу. Здесь святыня пробудет до 29 августа. С 30 августа по 1 сентября - в Екатеринбурге, со 2 по 4 сентября - в Красноярске. Также мощи привезут в Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт- Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москву.

В столице, по словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, мощи будут находится с 22 сентября по 15 октября. "Поклониться ей можно будет в главном, центральном соборе Москвы - храме Христа Спасителя. Но если во многих регионах доступ к ковчегу с мощами будет открыт круглосуточно, то храм Христа Спасителя из-за проводящихся там ремонтных работ на ночь будет закрываться", - отметил отец Александр. И назвал принесение мощей святого в 12 российских регионов дополнительным фактором братского единения Поместных православных церквей, русской и греческой.

"Несмотря ни на какие политические попытки разорвать наши связи, наши братские отношения невозможно разрушить - православные русские и греки чувствуют свое единство", - заявил священник на пресс-конференции в ТАСС.

Справка "РГ"

Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре. Он был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал затем одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона, который был пастухом, избрали епископом города Тримифунта. Он вошел в историю христианства, доказав на Первом Вселенском соборе триединую сущность бога. В России его чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей и даровании христианской любви.