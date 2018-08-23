В Волгоградской области осудили пятерых сотрудников наркоконтроля

Бывший начальник Волжского межрайонного отдела управления ФСКН по Волгоградской области и четверо его коллег признаны виновными по ряду статей и получили разные сроки лишения свободы.

Сам экс-руководитель осужден за получение взятки и покушение на это преступление, за кражу, превышение должностных полномочий, нарушение тайны телефонных переговоров и незаконное хранение боеприпасов. Его сообщники - бывшие и. о. начальника оперативной службы и и. о. начальника пятого отдела регионального управления наркоконтроля признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере.

Еще одному соучастнику инкриминировали посредничество во взяточничестве. А действия оперуполномоченного Волжского межрайонного отдела суд квалифицировал как кражу и превышение должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области, в мае 2014 года сотрудники ФСКН через посредника получили от наркоторговца взятку в размере 2,1 миллиона рублей. Взамен они не должны были проводить в отношении него оперативно-розыскные мероприятия.

В дальнейшем начальник отдела пытался через одного из сослуживцев получить еще один миллион за сокрытие от полиции доказательств мошенничества взяткодателя. Однако посредника задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе расследования уголовного дела выявили новые эпизоды преступной деятельности подозреваемого. В частности, он незаконно хранил патроны, похитил с изъятых у наркодилеров банковских карт около 900 тысяч рублей, незаконно прослушивал телефонные переговоры.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 25 миллионов рублей. Также его лишили звания подполковника полиции. Прочие фигуранты получили от четырех до 9,5 лет колонии.