На Ямале загорелся жилой дом

Жилая деревянная двухэтажка загорелась в ямальском поселке Уренгой. Жильцов эвакуировали, пожарные продолжают бороться с пламенем.

ЧП случилось днем в микрорайоне 4. "К моменту приезда огнеборцев наблюдалось горение свайного поля жилого дома, и пожар переходил на первый этаж", - сообщили в пресс-службе МЧС Ямала.

Из дома вывели 16 человек - это все, кто числится его обитателями.

Все здание на данный момент объято пламенем - площадь пожара составляет 510 квадратных метров. Пожарные подразделения пытаются защитить соседние строения.

"По предварительной информации, пострадал один человек, погибших нет", - рапортует МЧС.