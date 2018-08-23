Житель Тюмени из ревности устроил резню в баре

Новости

Минобороны подписало контракт на закупку бронированных "Тайфунов" 12:29
Полиция застрелила преступника, напавшего с ножом на прохожих под Парижем 12:20
Натали Портман сыграет журналисток-близняшек 12:15
Названы самые угоняемые автомобили в Москве 12:13
"Школьное перемирие" на Донбассе должно наступить 29 августа 12:07
Встреча Патрушева и Болтона началась в Женеве 12:06
Пропавшую в ямальской тундре девочку нашли живой 12:04
В Саратове задержан за взятку председатель комитета соцзащиты 11:58
Неизвестный с ножом напал на людей в пригороде Парижа 11:58
Названы десять самых богатых актеров планеты 11:49
Минсельхоз Беларуси: Хлеба в стране будет достаточно 11:48
Следователи РФ и Польши осмотрят элементы разбившегося в Смоленске Ту-154М 11:45
До старта X Балтийского транспортного форума осталось две недели 11:42
Гаджет проследит за диетой диабетика 11:36
Дэнни Бойл ушел из нового "Бонда", поспорив с Дэниелом Крэйгом о России 11:36
В Самаре начальника колонии заподозрили во взяточничестве 11:31
Первые танки и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году 11:28
Средний размер ипотечного кредита превысил 2 миллиона рублей 11:26
Россия создаст противотанковое оружие нового поколения 11:22
МИД РФ: Патрушев и Болтон обсудят присутствие Ирана в Сирии 11:17
На Москве-реке баржа раздавила лодку с супругами 11:16
Депутат из Петербурга предложил изменить процедуру ЭКО 11:16
На Урале четверо подростков ограбили салон связи на миллион рублей 11:13
Биржевой курс рубля упал до минимума с начала года 11:06
ММАС-2018 лишился двух мировых премьер: Geely показала SX-11 в Шанхае 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
23.08.2018 10:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Тюмени из ревности устроил резню в баре

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Тюмени ударил ножом приятеля своей бывшей девушки. Инцидент произошел в одном из городских баров. Ревнивец задержан, ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В Москве таксист напал с ножом на пассажира

"Ночью в кафе на улице Первомайской бывший приятель молодой горожанки увидел ее нового бойфренда и стал угрожать убить его. В результате конфликта злоумышленник схватил нож с барной стойки и несколько раз ударил им оппонента", - сообщили в пресс-службе управления МВД ХМАО-Югры.

Работник бара оказал раненому первую помощь, а очевидцы вызвали "скорую" и полицию.

Несмотря на то, что подозреваемый с места преступления скрылся, его быстро вычислили и задержали - это безработный местный житель 20 лет. В отношении него завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (максимальное наказание до 10 лет).

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Форум "Армия - 2018"
Пять военных самолетов сели на автотрассе в Хабаровском крае
Биржевой курс рубля упал до минимума с начала года
Минобороны заключило контракты на общую сумму более 130 млрд рублей
В Сургуте вынужденно приземлился самолет рейса "Норильск - Новосибирск"