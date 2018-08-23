Житель Тюмени из ревности устроил резню в баре

Житель Тюмени ударил ножом приятеля своей бывшей девушки. Инцидент произошел в одном из городских баров. Ревнивец задержан, ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

"Ночью в кафе на улице Первомайской бывший приятель молодой горожанки увидел ее нового бойфренда и стал угрожать убить его. В результате конфликта злоумышленник схватил нож с барной стойки и несколько раз ударил им оппонента", - сообщили в пресс-службе управления МВД ХМАО-Югры.

Работник бара оказал раненому первую помощь, а очевидцы вызвали "скорую" и полицию.

Несмотря на то, что подозреваемый с места преступления скрылся, его быстро вычислили и задержали - это безработный местный житель 20 лет. В отношении него завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (максимальное наказание до 10 лет).