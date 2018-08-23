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23.08.2018 20:56
Рубрика: Власть

Рябков: Москва ждет от США активизации работы с Киевом

Текст: Александр Ленин

Москва ожидает от Вашингтона активных действий по работе с Киевом. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам встречи в Женеве секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с советником американского президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Аргументация, которая передана господину Болтону, включающая в том числе изложение истории вопроса и генезиса происходящего, несет в себе серьезный политический сигнал, а именно, ожидание от США более предметной активной работы, с тем чтобы минский пакет мер все-таки выполнялся Киевом", - заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства, слова которого цитирует ТАСС.

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Встреча Николая Патрушева и Джона Болтона прошла в конструктивном ключе, отметил Рябков. "Есть нацеленность, и это чувствуется, наших американских коллег на поиск точек соприкосновения по ряду вопросов, значимых и для нас. Прежде всего, это касается тематики борьбы с международным терроризмом в широком охвате и взаимодействия по отдельным аспектам региональных кризисов и конфликтов", - подчеркнул дипломат.

Замминистра указал на существующие разногласия в подходах России и США к некоторым аспектам международной политики. "Американская сторона продолжает обвинять Россию во вмешательстве в выборные процессы - здесь мы ничего нового не услышали. Дали развернутый аргументированный ответ, как с этим быть и как преодолевать проблемы такого рода", - резюмировал Рябков.

Примечательно, что стороны на переговорах не стали напрямую затрагивать вопрос введенных США антироссийских ограничительных мер. "Санкции как способ проведения американской внешней политики и ее инструмент не обсуждались, хотя те мотивы, по которым американская сторона эти санкции вводила и вводит, рассматривались", - сказал Рябков.

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