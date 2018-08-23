Чрезвычайно сложный и в то же время очень зрелищный элемент техники пилотирования выполнили летчики на масштабном тыловом учении, которое под руководством замминистра обороны Дмитрия Булгакова сейчас проходит на Дальнем Востоке.

Чтобы при виде приземляющихся перед их носом самолетов водители не падали в обморок, трассу под Хабаровском временно перекрыли. Фото: 1tv.ru

Четыре штурмовика Су-25СМ с пятиминутным интервалом сели на автотрассу под Хабаровском. Затем под прикрытием вертолетов туда же приземлился военный транспортник Ан-26. По сценарию маневров, два с половиной километра автомобильного шоссе временно превратились во взлетно-посадочную полосу. А территория вдоль нее - в полевой аэродром. Для большего правдоподобия тыловики развернули на местности склады боеприпасов, горючего и смазочных материалов, всю необходимую аэродромную инфраструктуру.

Приземлившиеся самолеты быстро заправили авиационным керосином и другими компонентами, затем штурмовики и транспортник вновь поднялись в небо с необычной полосы. Причем экипаж Ан-26 выполнил посадку и взлет с автотрассы впервые в истории наших Воздушно-космических сил.

В боевой обстановке может случиться так, что базовый аэродром окажется непригодным для приземления истребителя или бомбардировщика. Пилотам придется сажать машины на неподготовленную полосу. В качестве таковой как раз может служить автотрасса. Поэтому летчики в мирное время отрабатывают сложный маневр. Правда, случается это нечасто, и выполняют его самые подготовленные экипажи.

Вот и эпизод под Хабаровском был разыгран так, что все его элементы напоминали боевые действия. За нашими самолетами якобы погнался истребитель противника, который в момент приземления, заправки и старта машин попытался атаковать полевой аэродром. А на земле объект подвергся нападению вражеских диверсионно-разведывательных групп. Атаку с неба весьма успешно отбили расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". "Диверсантам" дали достойный отпор подразделения военной полиции и экстренно поднятые в воздух вертолеты.

За ювелириную посадку на шоссе начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ Алексей Кузьменков и первый заместитель командующего Восточным военным округом Александр Чайко наградили летчиков ценными подарками.