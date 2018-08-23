Постановление правительства Республики Тыва от 22 августа 2018 года № 417 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Тыва за II квартал 2018 г."

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Республики Тыва от 9 июля 2001 г. № 1138 "О прожиточном минимуме в Республике Тыва" Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Тыва за II квартал 2018 г.:

на душу населения - 10102 рубля;

для трудоспособного населения - 10408 рублей;

для пенсионеров - 7968 рублей;

для детей - 10655 рублей.

2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва А.Брокерт

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