В Японии водитель взорвавшегося грузовика не вышел на связь

В японской префектуре Ибараки взорвался грузовик с порохом. Данные о пострадавших не приводятся.

Как передает газета "Асахи симбун", инцидент произошел в 08:40 в окрестностях города Сакурагава. Издание приводит видео с места происшествия.

В полицию обратился один из местных жителей, который услышал звук взрыва, а потом заметил черный столб дыма.

По некоторой информации, ЧП произошло в карьере на заводе по переработке щебня. Взорвался фургон при погрузке пороха. Машина повреждена и восстановлению не подлежит. Выйти на связь с водителем грузовика в настоящее время не удается.

В результате взрыва в находящихся на удалении 200-300 метров от места происшествия домах вылетели стекла.

Правоохранители пытаются установить причины случившегося. К месту происшествия стянуты бригады пожарных и кареты скорой помощи.