В Японии водитель взорвавшегося грузовика не вышел на связь

В японской префектуре Ибараки взорвался грузовик с порохом. Данные о пострадавших не приводятся.
Как передает газета "Асахи симбун", инцидент произошел в 08:40 в окрестностях города Сакурагава. Издание приводит видео с места происшествия.
В полицию обратился один из местных жителей, который услышал звук взрыва, а потом заметил черный столб дыма.
По некоторой информации, ЧП произошло в карьере на заводе по переработке щебня. Взорвался фургон при погрузке пороха. Машина повреждена и восстановлению не подлежит. Выйти на связь с водителем грузовика в настоящее время не удается.
В результате взрыва в находящихся на удалении 200-300 метров от места происшествия домах вылетели стекла.
Правоохранители пытаются установить причины случившегося. К месту происшествия стянуты бригады пожарных и кареты скорой помощи.