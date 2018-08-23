В Москве у приезжего изъяли килограмм спайса

Подмосковные наркополицейские в Дзержинском задержали 32-летнего жителя Челябинска за сбыт примерно килограмма спайса. Об этом сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

- Задержали злоумышленника около одного из домов по улице Карьер ЗИЛ. В ходе личного досмотра у приезжего оперативники обнаружили и изъяли четыре свертка с веществом растительного происхождения внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом - спайсом, - рассказала Петрова.

По ее словам, подозреваемый арестован. Уголовное дело завели по двум серьезным статьям УК, по которым ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Надо сказать, что давно в столичном регионе оперативники не захватывали большого количества этого смертельного яда.

Напомним, именно из-за этих наркотиков осенью 2014 года по России прокатилась волна массовых отравлений. Люди сотнями попадали в больницы, сделав всего одну затяжку. Больницы Кирова, Твери, Ханты-Мансийска были переполнены. Тогда скончалось свыше 40 человек. Наркополицейским тогда удалось установить личности практически всех организаторов наркобизнеса, задержаны более 50 участников. Не последнюю роль в задержаниях сыграла оперативная телефонная запись двух разговоров дилеров сети.

По оперативным данным, на Украине находился центр наркогруппировки. Там происходила организационная и кадровая работа - подбор закладчиков, дилеров и перевозчиков. Ежемесячный оборот только одной группировки мог достигать 30-50 миллионов рублей.

По данным полиции, сейчас на Украине скрывается несколько наркобаронов, продолжающих преступный бизнес. На все официальные запросы российского МВД о сотрудничестве из Киева ответа до сих пор не поступило.