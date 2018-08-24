Беларусь: Чем привлекает ученых именно "Зеленый квадрат"

У будущего нашей планеты, по утверждению ученых-энергетиков, существует одна, но очень надежная геометрическая модель развития. И имя ее - "Зеленый квадрат": энергия солнца, ветра, воды и атома.

Инжиниринговый дивизион российского "Росатома", участвующий в сооружении первенца атомной энергетики Беларуси, в ближайшую субботу, 25 августа, впервые и представит для жителей Синеокой интерактивную программу "Зеленый квадрат", сообщили БЕЛТА в компании.

Как известно, по прогнозам Международного энергетического агентства, через 20 лет спрос на электроэнергию может возрасти в мире почти в три раза, возникнет стремительный взлет дефицита электроэнергии. И ответить на эти глобальные вызовы цивилизации, утверждают в "Росатоме", можно только благодаря изменению структуры мирового баланса производства электроэнергии. И атомная энергетика - как никакая другая - в состоянии удовлетворить ее растущий спрос.

Уже в нынешнем веке атомная энергетика почти на четверть дешевле угля и газа, наполовину дешевле ветряных потоков и вдвое источников солнца. Существует, правда, еще энергия воды, которая значительно дешевле АЭС, но потенциал для её развития ограничен. Количество рек, не перекрытых плотинами, осталось невелико. При этом, атомная энергетика, в отличие от других видов генерации, способна гарантировать цену на вырабатываемую электроэнергию, по сути, на весь срок службы АЭС.

Вот почему специалисты единодушно пришли к заключению, что будущее исключительно за "зеленой энергетикой". Солнце, ветер, вода и атом, дополняя и усиливая друг друга, могут и должны образовать пресловутый не черный, а "Зеленый квадрат", который и станет основой будущего мирового безуглеродного баланса, утверждают в Росатоме.

Островец, где заканчивается сооружение Белорусской АЭС, в этом году отмечает круглую дату - 550 лет со дня основания. И программа "Зеленый квадрат" станет достойным подарком к юбилею для горожан, считают в компании.

На набережной реки Лоша расположатся зоны "Атом", "Ветер", "Вода" и "Солнце", жители города и гости праздника смогут увидеть взаимодействие всех стихий и энергий и поучаствовать в интерактивной программе. Кроме того, весь день будут проводиться научные шоу, тематические мастер-классы, викторины и конкурсы.

"Островец стал первым городом, где инжиниринговый дивизион "Росатома" представляет "Зеленый квадрат", - подчеркнул заместитель директора представительства АО ИК "АСЭ" в Беларуси Виктор Брич. - Мы с удовольствием приняли приглашение руководства местных властей принять участие в городском празднике и надеемся, что это станет доброй традицией".

Стоит пояснить, что инжиниринговый дивизион корпорации "Росатом" создан путем объединения ведущих компаний отрасли и является одним из лидеров мирового атомного бизнеса, занимая 31% глобального рынка сооружения АЭС. Представительства, филиалы и операционные офисы действуют на территории 15 стран.