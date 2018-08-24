Легкий танк-трансформер: российский "Спрут" станет многовариантным

В России будет продолжено совершенствование легкого танка "Спрут-СДМ1". Как стало известно в ходе работы форума "Армия-2018", боевая машина, выпускаемая ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", станет многовариантной, а потенциальные заказчики смогут выбрать для себя модификацию, которая будет полностью соответствовать их запросам.

Например, некоторым будущим эксплуатантам нужен максимально защищенный танк с продвинутым прицельным комплексом и дистанционно управляемой зенитной установкой. Другим, наоборот, облегченная удешевленная версия с упрощенной системой управления огнем и открыто установленным пулеметом. Кто-то решит ограничиться установкой на машину простой системы запуска дымовых гранат 902 "Туча", а кому-то понадобится комплекс оптико-электронного подавления "Штора".

Вариантов масса, но в каждом из них военные страны, решившей обзавестись "Спрутом", получают уникальную боевую машину, которая благодаря 125-мм гладкоствольной пушке 2А75-1 по огневой мощи ни в чем не уступает современным основным боевым танкам Т-90С. Это орудие способно вести огонь современными бронебойными подкалиберными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами.

Мощный 450-сильный многотопливный двигатель обеспечивает прекрасные характеристики подвижности, даже с дополнительным бронированием "пополневший" до 21 тонны танк может развивать по шоссе до 70 км/ч, а по грунтовой дороге - до 50 км/ч. Водные преграды он преодолевает со скоростью 7 км/ч.

Особенность этого легкого танка - способность двигаться назад со скоростью до 20 км/ч. Запас хода по топливу составляет 500 км.

В первый день работы Международного военно-технического форума "Армия-2018" состоялась презентация варианта легкого танка, получившего дополнительное бронирование. Новинка вызвала большой интерес у представителей зарубежных вооруженных сил.