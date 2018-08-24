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24.08.2018,  
15:07
Текст: Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Новейший минометный комплекс 2С12А получил бронекапсулу

Модернизированный минометный комплекс 2С12А впервые представлен на проходящем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Как рассказал начальник отделения разработки вооружений и военной техники АО "НИИ "Буревестник" (входит в структуру "Уралвагонзавода") Александр Савиных, самым главным новшеством является шасси. Если раньше оно было двухосным, то сейчас - трехосное от "Урала-4320" со сдвоенной бронированной кабиной и установленной бронекапсулой в кузове, которая скрыта под тентом. Данные меры увеличивают степень защиты личного состава. Также, по сравнению с предыдущим вариантом, здесь увеличен боекомплект.

Фото: Виталий Аньков
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"Необходимо отметить, что новая кабина "Урала" отличается от старого варианта герметичностью, здесь стоит фильтровентиляционная установка. Кроме того, машину можно доукомплектовать кондиционером", - отметил Савиных.

120-мм миномет комплекса имеет максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными минами до 7100 м. Высокоточные мины "Грань" с лазерным наведением могут уничтожать цели на дистанции в 9000 м.

Безопасность применения достигается наличием предохранителя от двойного заряжания.

Прицельная скорострельность может достигать до 15 выстрелов в минуту. Возимый комплект - 56 выстрелов. Расчет без водителя насчитывает 5 бойцов.

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