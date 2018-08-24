Озвучен шорт-лист возможных режиссеров нового фильма про Джеймса Бонда

Три дня назад Дэнни Бойл официально ушел с поста режиссера следующего фильма про Джеймса Бонда, после чего у проекта начались серьезные проблемы. Съемки картины должны были стартовать буквально на следующей неделе. При нынешнем раскладе премьера фильма, назначенная на октябрь 2019 года, оказывается под серьезным вопросом.

Возможный перенос премьеры на 2020 год - не просто дежурная ошибка в стратегии, а провал нового партнерского соглашения о дистрибьюции. На протяжении 2017 года MGM и Eon проводили долгий аукцион среди студий-мейджоров на право совместного производства и финансирования следующего (и только одного) фильма про агента 007. Победителем вышла студия Universal, с которой MGM подписали совсем недавно, в мае 2018 года, соглашение, по условиям которого Universal отвечает за международный прокат и распространение на физических носителях, а совместный венчур MGM и Annapurna - за прокат в США и весь цифровый релиз, включая телевизионный.

Судьба 25-го официального фильма про Джеймса Бонда должна решиться в течение ближайших 60 дней. И ключевым моментом в этом станет выбор продюсерами сценария. Проблема в том, что сценариев - два. Первый был собран еще до прихода Дэнни Бойла постоянными сценаристами франшизы с 1999 года Нилом Пурвисом и Робертом Уэйдом. Второй написали в этом году Дэнни Бойл и его постоянный соавтор еще с дебютной ленты Джон Ходж.

Куда более серьезным фактором, который повлияет на оперативный запуск фильма, станет выбор режиссера. Журналист сайта Deadline с подозрительно актуальным для подобной новости именем Майк Флеминг-младший утверждает, что несколько серьезных кандидатов на роль постановщика уже рассматриваются.

Среди них - британец Дэвид Маккензи, автор фильмов "Любой ценой" и "От звонка до звонка", создатель "Далласского клуба покупателей" канадец Жан-Марк Валле, чей топовый сериал "Острые предметы" завершится уже в это воскресенье, и третий кандидат - работающий в Англии француз Ян Деманж, режиссер картины "71" и культового зомби-сериала "Тупик". Новый фильм Деманжа с участием Мэтью Макконахи будет показан через две недели на кинофестивале в Торонто, и результаты фестивальной премьеры наверняка отразятся на шансах Яна попасть в "бондиану".

Флеминг утверждает, что среди самых вероятных кандидатов рассматривается также и 44-летний британец Эдгар Райт, создатель фильмов "Зомби по имени Шон", "Скотт Пилигрим против всех" и "Малыш на драйве". Райт неоднократно говорил, что хотел бы снять фильм про агента 007. Возможно, не зря.