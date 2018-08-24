Москвичей попросили объезжать Большую Ордынку из-за ДТП с грузовиком

В центре организации дорожного движения попросили объезжать Большую Ордынку, которую перегородил провалившийся в асфальт самосвал.

"Движение затруднено. Объезд по велодорожке. Лучше исключите Большую Ордынку из своего маршрута", - сообщается в официальном твиттере ЦОДД.

Также Мосгортранс временно изменил маршрут автобуса № М5, он сейчас идет от Нагорного бульвара только до метро "Добрынинская".