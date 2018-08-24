Москвичей предупредили об осенней депрессии

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк предупредил горожан о приближении осени, которая может привести к "обострению аффективных расстройств".

"Действительно, осень, когда мало солнца, опавшая увядающая листва создает депрессивную предрасположенность и для эмоциональных людей это создает впечатление депрессии. Но я думаю, что это не отражается сильно на показателях заболеваемости, обращаемости", - приводит слова Костюка m24.ru.

По словам психиатра, в Москве от депрессии страдает около 6% населения, но они не обращаются за помощью к специалистам. Учитывая, что в городе проживают около 13 миллионов человек, 6% немалый показатель, отметил он.

Костюк напомнил, что депрессия может стать базовой причиной наркологической патологии, суицидального поведения и почвой для многих соматических заболеваний.

Ранее ученые пришли к выводы, что менее склонны к депрессии люди, которые едят овощи, фрукты и злаки.