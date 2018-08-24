СК подтвердил смерть напавшего на полицейских мужчины

Мужчина, который в четверг напал на столичных правоохранителей, скончался в больнице. Эту информацию Следственный комитет России подтвердил в мессенджере "ТамТам".

"Тридцатиоднолетний мужчина, напавший с пистолетом на полицейских в Москве, умер в больнице", - говорится в сообщении СК.

Накануне вечером мужчина беспричинно начал стрелять в двух полицейских в переулке Сивцев Вражек. Злоумышленник ранил одного стража порядка, но был ранен ответным огнем и обезоружен. Нападавшего доставили в больницу, где прооперировали. Ночью мужчина скончался, ранее сообщило агентство со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время устанавливаются мотивы преступления, ведется допрос свидетелей.