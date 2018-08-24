В Костромской области под мостом найдена граната

Полицейские в Костромской области оцепили железнодорожный мост в радиусе полукилометра после находки боеприпаса возле стратегической переправы. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным полиции, сообщение об опасной находке под железнодорожным мостом в городе Нерехта в 40 километрах от Костромы поступило в дежурную часть вечером 23 августа.

- Прохожие рассмотрели в зарослях рядом с железнодорожным мостом подозрительный предмет и сразу обратились к правоохранителям, - рассказали в УМВД.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа и сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские оцепили район в радиусе 500 метров и вызвали взрывотехников регионального управления Росгвардии.

Когда снаряд обследовали специалисты, они определили, что под мостом найден муляж боевой гранаты Ф-1, максимально точно копирующий оригинал. Находку изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД.

Экспертам предстоит установить, каким образом граната оказалась рядом со стратегически важным объектом.