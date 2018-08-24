В Подмосковье собака искусала голову ребенку

В Воскресенском районе Московской области на 11-летнего подростка набросилась бродячая собака. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, мальчика экстренно доставили в больницу с множественными ранами.

Во время доследственной проверки выяснилось, что ребенок гулял на улице один. Увидел одинокую собаку и решил ее погладить. Но пес бросился на мальчика и сильно покусал. Прохожие отбили ребенка у собаки и вызвали "скорую помощь".

Медики диагностировали у маленького пациента раны рук и головы. Ему оказали первую помощь и выписали лечиться амбулаторно.