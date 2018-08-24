В Шереметьево задержан пенсионер с рогами белого носорога, сообщили в пресс-службе аэропортовой таможни.

Мужчина прибыл из Вильнюса и пошел через "зеленый коридор" с объемной ручной кладью. В ней таможенники нашли коричневые рога с оправой. Как объяснил 61-летний россиянин, трофей принадлежит его знакомому. И такие рога якобы можно купить на любом рынке за 90 тысяч евро.

Но эксперты выяснили, что эти рога принадлежат редкому животному, занесенному в Красную книгу. Поэтому торговля его рогами запрещена. Так что пенсионера могут привлечь к уголовной ответственности за контрабанду.