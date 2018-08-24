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24.08.2018 08:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке произошла "перекличка" землетрясений

Текст: Дина Непомнящая

Сегодня утром в Нерюнгринском районе Якутии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Ранее сообщалось о том, что подземные толчки были отмечены и Тындинском районе Амурской области. Ученые предполагают, что эти события могут быть связаны между собой.

Землетрясение вновь зафиксировано на индонезийском Ломбоке

- Есть такой термин "перекличка" землетрясений, когда сейсмособытие отмечается сначала в одном месте, потом в совершенно противоположном. Сейчас мы ждем информацию от Москвы, проводим опрос жителей, будем связываться с Байкальским и Сахалинским филиалами, - рассказал "Интерфаксу" директор регионального филиала Единой геофизической службы РАН Сергей Шибаев.

Отмечается, что якутское землетрясение произошло на глубине десяти километров, приблизительно в районе поселка Хани. Эта территория считается сейсмически опасной. Толчки земли случаются там настолько часто, что местные жители порой их не замечают.

О последствиях землетрясения не сообщалось и на этот раз.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия ДФО Амурская область
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