На Дальнем Востоке произошла "перекличка" землетрясений

Сегодня утром в Нерюнгринском районе Якутии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Ранее сообщалось о том, что подземные толчки были отмечены и Тындинском районе Амурской области. Ученые предполагают, что эти события могут быть связаны между собой.

- Есть такой термин "перекличка" землетрясений, когда сейсмособытие отмечается сначала в одном месте, потом в совершенно противоположном. Сейчас мы ждем информацию от Москвы, проводим опрос жителей, будем связываться с Байкальским и Сахалинским филиалами, - рассказал "Интерфаксу" директор регионального филиала Единой геофизической службы РАН Сергей Шибаев.

Отмечается, что якутское землетрясение произошло на глубине десяти километров, приблизительно в районе поселка Хани. Эта территория считается сейсмически опасной. Толчки земли случаются там настолько часто, что местные жители порой их не замечают.

О последствиях землетрясения не сообщалось и на этот раз.