Сахалинские врачи определились с лечением младенца с ножевыми ранами

Врачи детской областной больницы Южно-Сахалинска осмотрели доставленную к ним десятимесячную девочку и решили, что операция ей не потребуется. Однако, несмотря на то, что раны у малышки не глубокие, она все еще находится в стабильно тяжелом состоянии.

"Я навестила ребенка в больнице и переговорила с медиками. Они делают все необходимое. Лечение маленькая пациентка получает в полном объеме. Местные доктора постоянно консультируются с московскими коллегами из клиник столицы", - рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская.

В ряде региональных СМИ распространилась информация о том, что травмы девочке мог нанести старший брат. Официального подтверждения причастности к происшествию пятилетнего мальчика не давалось.

Любовь Устиновская отметила, что семья пострадавшей благополучная. Мать сейчас находится в областном центре вместе с дочерью. А отец с сыном и бабушкой остались в Охе.

Напомним, младенца со множественными колотыми ранами в грудной клетке в среду вечером доставили в Охинскую больницу, позже самолетом санавиации переправили в Южно-Сахалинск. Специалисты следственного управления СК РФ завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.