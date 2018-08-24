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24.08.2018 14:48
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Омская спартакиада особенных людей вышла на межрегиональный уровень

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В Омске стартовали Игры спортсменов с ограниченными возможностями. Соревнования проводятся в регионе уже одиннадцатый год. Однако впервые их участниками стали представители Сибири и Казахстана. Всего на старт турнира "Сила духа", открывшегося на футбольном манеже стадиона "Красная звезда", вышло два десятка команд.
Фото: Сергей Мельников/РГ Фото: Сергей Мельников/РГ
Фото: Сергей Мельников/РГ
Фото: Евгений Кармаев/РГ
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Особенные спортсмены, прибывшие из Красноярского, Алтайского краев, Новосибирской, Омской, а также Павлоградской областей, будут соревноваться в пяти видах программы, в том числе в футболе, отжимании, прыжках в длину.

- Я рад приветствовать участников турнира в Омске. Впервые игры стали межрегиональными. Интерес к ним растет. Кто знает, возможно, завтра они станут международными, - сказал на открытии турнира "Сила духа" руководитель региона Александр Бурков. -  Здесь собрались действительно сильные люди. Вопреки обстоятельствам они ставят цели и побеждают. Они достойны уважения и восхищения.

По словам депутата Госдумы, вице-президента Паралимпийского комитета России Олега Смолина, люди с ограниченными возможностями имеют особые причины состояться в жизни. Омская область - регион, где создают условия для их социальной адаптации, развивается паралимпийское движение, есть школа, воспитанники которой - в числе призеров и победителей соревнований самого высокого ранга. Нынешние паралимпийские игры вновь доказали высочайший уровень россиян. Несмотря на то что состав сборной наполовину сократили, команда РФ взяла серебро мирового турнира.

Конечно, омский турнир - другого уровня. Но и он дает шанс особенным спортсменам стать победителями.

- Наша команда молодая, готовилась серьезно, все условия для тренировок созданы, - говорит представитель Марьяновского специализированного учреждения Александр Шухарт. - Главный наш соперник - Драгунский дом-интернат. Один из фаворитов этой команды - Серик Отынчинов родился без рук. Но это не мешает ему постоянно забивать голы.

Оказалось, что 24-х летний спортсмен - постоянный участник не только региональных, но и международных, и всероссийских турниров.

- Несмотря на трудности, я никогда не вешал нос. В юности вопреки советам врачей настоял на футболе. И теперь это - моя жизнь. Так что берите с меня пример, - улыбается Серик.

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