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24.08.2018 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Горном Алтае перевернулся микроавтобус с монгольскими туристами

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай накануне ночью при спуске с горного перевала перевернулся микроавтобус с туристами из Монголии. 14 человек пострадало.

- ДТП произошло около 23:13 по местному времени в Онгудайском районе, на 659 километре Чуйского тракта на спуске с перевала Чике-Таман, - рассказала "РГ" инспектор службы пропаганды управления ГИБДД по Республике Алтай Ольга Польянова. - В условиях темного времени суток 22-летний водитель не справился с управлением, в результате автомобиль SsangYong Istana съехал с дороги и опрокинулся.

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В микроавтобусе находилось 14 пассажиров - граждане Монголии. Как сообщили в правительстве Республики Алтай, все они получили различные травмы. Двоим госпитализация не понадобилась, а 12 пострадавших были доставлены в Онгудайскую районную больницу.

Сегодня двоих пассажиров разбившегося микроавтобуса уже выписали из больницы. Из оставшихся пятеро с травмами легкой степени тяжести останутся под наблюдением районных медиков. А еще пятерых доставят в Горно-Алтайск - двоих на машинах скорой помощи, троих эвакуируют на вертолете санитарной авиации.

По словам руководителя Центра медицины катастроф Республики Алтай Сергея Земцова, состояние большей части пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Только у двоих серьезные травмы: у одного перелом бедренной кости, у второго - компрессионный перелом позвоночника. "Угрозы жизни ни одного из пострадавших в этой аварии нет", - заявил он.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Как отметила Ольга Польянова, водитель микроавтобуса был трезв. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай
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