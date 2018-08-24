В Кузбассе СК проверит информацию об избиении заключенного

В Кузбассе следователи начали проверку сведений об избиении заключенного сотрудниками ФСИН.

Как сообщили "РГ" в следственном управлении СКР по региону, об инциденте стало известно из СМИ. Один из порталов разместил жалобу супруги заключенного на пытки, которым якобы подвергался ее муж в двух колониях на территории Кузбасса.

- Предстоит изучить медицинские документы осужденного, затем будет проведена судебно-медицинская экспертиза, проанализированы видеозаписи с камер наблюдения, установленных на территории колонии и в помещениях исправительного учреждения, - уточнили в ведомстве. - Также необходимо установить и опросить очевидцев произошедшего.

По результатам доследственной проверки, которая проводится под контролем руководства регионального СУ СКР, будет принято процессуальное решение.