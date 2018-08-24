Петербуржец попался на краже сотни порций мороженого

В Петербурге на Балтийском вокзале транспортные полицейские задержали 42-летнего местного жителя, укравшего больше ста порций мороженого.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, о пропаже нескольких коробок с мороженым полицейским сообщила сотрудница одного из торговых павильонов.

Правоохранители быстро восстановили картину преступления. Продавщица отвлеклась на покупателя и оставила открытой дверь в подсобку, где хранили продукты - этим и воспользовался вор.

- Злоумышленник, утомленный жарким летним солнцем, воспользовавшись невнимательностью женщины, тайно проник в подсобное помещение и совершил хищение более ста порций мороженого из холодильника, - отметили в Управлении. Что именно он сделал с мороженым, полиция не уточняет - сказано лишь, что "успел распорядиться по своему усмотрению".

Выяснилось, что у петербуржца в "послужном списке" уже есть несколько аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".